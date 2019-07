Formation flamande - Une majorité au sein du sp.a envoie Crombez vers des discussions de fond avec B. De Wever

(Belga) Une majorité des mandataires sp.a a accordé mercredi soir le mandat à leur président de parti John Crombez de mener des discussions de fond avec le formateur flamand Bart De Wever (N-VA), a-t-on appris auprès de plusieurs personnes présentes.

John Crombez avait convoqué mercredi soir le Conseil des présidents et secrétaires de toutes les sections du parti, qui comprend également une représentation des parlementaires. Il y a exposé l'état des discussions qu'il a déjà eues avec Bart De Wever, avant que ce ne soit à la salle de s'exprimer. Une note a finalement été approuvée, que John Crombez peut utiliser comme base dans des discussions de fond avec le président de la N-VA, dans le cadre d'échanges en vue de la formation d'un gouvernement flamand. Après la réunion, il est apparu que c'est une importante majorité qui a donné à John Crombez la mission de mener de telles discussions "de fond" avec le président de la N-VA. "Nous ne nous sommes pas exprimés sur la possibilité ou non de gouverner avec la N-VA, car cette question n'était pas à l'ordre du jour", a précisé une des personnes présentes. "Nous savons en revanche où l'on place la barre, pour quand on devra prendre une décision à ce sujet". Le député Bruno Tobback, pourtant l'un des adversaires les plus résolus à une participation du sp.a à un futur gouvernement flamand avec les nationalistes, est sorti satisfait de la réunion. "Cette note de contenu, j'ai participé à l'écrire", indique-t-il. "Il n'y a pas, aujourd'hui, de réelle invitation pour de réelles négociations de formation. Mais si Bart De Wever venait à reprendre tout notre programme interne, on peut bien sûr négocier, en ce qui me concerne". (Belga)