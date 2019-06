Formation wallonne: les négociateurs PS et Ecolo ont entamé leurs consultations avec la société civile

Les négociateurs PS et Ecolo ont entamé jeudi matin à Bruxelles leur processus de consultation des acteurs de la société civile en vue de la formation de nouveaux gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Pendant deux jours, ils ont débattront avec eux de la vingtaine de lignes directrices que les négociateurs socialistes et écologistes ont défini comme socle pour la rédaction des futures déclarations de politique gouvernementale pour la Wallonie et la FWB. "Aujourd'hui, nous attendons les premières réactions de la société civile. Ils pourront réagir à nos axes pour la prochaine déclaration de politique gouvernementale. C'est une grande première. Je considère d'ailleurs que c'est aujourd'hui et demain que tout va se jouer", a commenté le négociateur Ecolo Jean-Marc Nollet à son arrivée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où se tiennent ces échanges.

Par souci d'efficacité, ceux-ci ont été segmentés en différents thèmes qui seront discutés tour à tour durant 1h30 à chaque fois avec les différentes parties prenantes. Jeudi matin, c'est avec l'enseignement que les négociateurs PS et Ecolo ont entamé leur processus de consultation. Ils ont reçu à cet effet une vingtaine d'acteurs de l'école (pouvoirs organisateurs, associations de parents, ...).

Suivront ensuite tout au long de la journée les représentants du monde académique et de la recherche, puis ceux de la culture, des médias, de l'enfance et la jeunesse, de la démocratie et de la citoyenneté. Et enfin ceux de la santé et de l'action sociale. Ces discussions devraient s'achever vers 20h00 pour reprendre vendredi matin, mais à Namur cette fois, sur des questions davantage en lien avec la Région wallonne.