Formation wallonne - Note PS-Ecolo: Charles Michel s'exprimera début de semaine prochaine

La position du MR sera exprimée par Charles Michel au début de la semaine prochaine, a indiqué le Mouvement réformateur vendredi soir après avoir reçu les notes élaborées par Ecolo et le PS.

Le parti "accuse réception des documents adressés par le PS et Ecolo en lien avec les lignes directrices pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles". Il rappelle que ces deux formations politiques ne disposent pas d'une majorité "ni en nombre d'électeurs ni en nombre de sièges" au Parlement wallon et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le MR réitère son appel au sens des responsabilités en vue de mettre en place des gouvernements stables et solides pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés", dit encore le parti, appelant à une "majorité robuste". Les documents seront analysés avec les parlementaires et le parti s'exprimera sur le sujet au début de la semaine prochaine. (Belga)