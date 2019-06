Formation wallonne - Prévot: les élus cdH ne répondront pas aux sirènes du débauchage

(Belga) "Nos élus ont déjà tous fait savoir que leur intention n'était pas de répondre aux sirènes de quelconque débauchage", affirme le président du cdH Maxime Prévot samedi dans La Dernière Heure.

Alors que PS et Ecolo cherchent à mettre sur pied en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles une coalition minoritaire soutenue par des députés d'autres partis, le choix du cdH pour l'opposition a été remis en question ces derniers jours par plusieurs figures centristes comme Benoît Drèze, Josy Arens et Hervé Doyen, mais encore aucun député régional. "Il n'est effectivement pas exclu que la technique du coquelicot fané soit destinée à convaincre l'un ou l'autre député isolément de les appuyer", commente M. Prévot. "Mais c'est un non-sens à un double titre. Primo, nos élus ont déjà tous fait savoir que leur intention n'était pas de répondre aux sirènes de quelconque débauchage, qui est aux antipodes de la bonne gouvernance et de l'élégance politique. Secundo: pourquoi s'entêter à chercher une majorité si fragile et ne respectant pas les résultats des urnes alors qu'il faudra un gouvernement stable et robuste durant cinq ans ?" Côté PTB, la pierre d'achoppement porte sur le financement des mesures avancées dans les lignes stratégiques PS-Ecolo. "Ce programme ne contient que des généralités non financées. C'était déjà la pierre d'achoppement de nos négociations avec le PS. Il ne faudra pas compter sur nous pour faire de l'austérité", commente Raoul Hedebouw (PTB). "Gouverner de l'extérieur ? On ne signera pas de chèque en blanc." Dans L'Echo, le ministre-président wallon sortant, Willy Borsus (MR), critique les lignes directrices du coquelicot sans toutefois les rejeter en bloc. Mais il confirme que ce qui sortira de la démarche coquelicot ne sera pas soutenu par les libéraux au Parlement. "Nous nous inscrivons dans une autre dynamique", affirme M. Borsus, partisan d'une coalition PS-MR-Ecolo. (Belga)