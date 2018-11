Fort impact des crises sociétales sur la prostitution, selon Espace P, qui fête ses 30 ans

(Belga) Les différentes crises sociétales qu'ont traversées la Belgique et l'Europe ont eu un fort impact sur la prostitution, constate jeudi l'ASBL 'Espace P...'. Le secteur a ainsi connu plusieurs vagues migratoires ces dernières décennies. La crise économique de la fin des années 2000 s'est également fait ressentir sur les travailleurs du sexe, dont une partie a été contrainte de se prostituer pour survivre financièrement. Plusieurs actions sont prévues à l'occasion des 30 ans d'existence de l'assocation d'aide aux prostituées.

L'association, qui est présente en Wallonie ainsi qu'à Bruxelles, constate que les crises économiques et migatoires et les conflits armés qui ont émaillé l'Europe ces trente dernières années ont eu un impact fort sur le secteur. "Il y a eu plusieurs fois des vagues de migrants et de migrantes. C'était déjà le cas après la chute du Mur de Berlin, avec des femmes venant d'Europe de l'Est", se souvient ainsi Cécile Cheront, coordinatrice d'Espace P... La guerre au Kosovo a ensuite provoqué un afflux d'Albanaises, qui est allé de pair avec l'arrivée de mafias et de trafic d'êtres humains. Aujourd'hui, ce sont principalement des Bulgares et des Roumaines qui exercent ce métier. La crise économique de la fin des années 2000 a, elle, poussé d'autres publics vers ce secteur, analyse encore l'ASBL. Le but est alors financier afin d'affronter les fins de mois difficiles, notamment pour les personnes sans emploi ou isolées avec enfants ou encore celles ne disposant que d'un bas salaire, illustre Cécile Cheront. Et puis il y a le développement lié à Internet, qui est devenu incontrôlable et qui touche les milieux estudiantins. L'ASBL voit ainsi se développer ce qu'elle appelle la "putophobie", soit l'ensemble des représentations ou des actions qui visent à disqualifier les métiers du sexe et celles ou ceux qui l'exercent. A l'occasion de ses 30 ans, elle compte entreprendre plusieurs actions le mois prochain pour dénoncer cette situation. Il y aura notamment une marche exploratoire le 17 décembre à travers Bruxelles, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs du sexe. (Belga)