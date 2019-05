Fort séisme dans le nord du Pérou, des dégâts

(Belga) Un séisme, d'une magnitude comprise entre 7,5 et 8, a frappé dimanche matin une région du nord du Pérou dans la forêt amazonienne, provoquant des dégâts matériels, selon les autorités locales.

Selon l'Institut de géophysique du Pérou, ce séisme de magnitude 7,5 s'est produit à 2h41 locales (9h41 heure belge) à quelque 70 km au sud-est de Lagunas, localité de 12.000 habitants. L'épicentre se situe à une profondeur de 141 kilomètres, selon cette source. La secousse, qui a duré 127 secondes, a été ressentie dans plusieurs régions du nord et du centre du pays. A Lima, la capitale, les habitants sont sortis de chez eux malgré l'heure très matinale et la pluie qui tombait alors. Le ministre de l'Intérieur a indiqué sur Twitter qu'aucune victime n'était à déplorer pour l'instant mais que des habitations étaient détruites. Des dégâts étaient notamment signalés à Yurimaguas, localité la plus proche de l'épicentre. "Beaucoup de vieilles maisons se sont effondrées à cause de ce fort séisme", a déclaré le maire de cette commune, Hugo Araujo.