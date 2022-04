Fort séisme dans le sud de la Bosnie, ressenti à travers les Balkans

(Belga) Un fort tremblement de terre de magnitude 5,7, selon le service sismologique américain (USGS) a secoué vendredi soir le sud de la Bosnie et a été ressenti à travers les Balkans, une zone de forte activité sismique.

L'épicentre de cette secousse a été localisé à 14 km au nord-est de la ville de Ljubinje (4.000 habitants), selon l'USGS. Il se trouvait également à 16 km à l'est de la ville de Stolac (14.000 habitants) et à 42 km au sud-est de Mostar (105.000 habitants), selon le Centre de sismologie euro-méditerranéen (CSEM). Aucun dégât important n'a été rapporté dans l'immédiat. La secousse, qui a duré une bonne vingtaine de secondes, a été ressentie jusqu'à Belgrade, Zagreb et Skopje, à plus de 400 km de l'épicentre, selon des correspondants de l'AFP. La précédente secousse tellurique importante, de magnitude 6,4, s'était produite le 29 décembre 2020 dans la région de Petrinja, près de Zagreb, faisant sept morts et détruisant des centaines de bâtiments et de maisons. En mars 2020, la capitale croate avait été frappée par un tremblement de terre de magnitude 5,3 qui avait provoqué d'importants dommages. En novembre 2019, plus de 50 personnes avaient été tuées en Albanie dans un séisme de magnitude 6,4 qui avait également fait des milliers de sans-abri. (Belga)