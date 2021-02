Foule dehors ce week-end: la police de Bruxelles devait-elle sévir plus?

Le week-end dernier, les Belges sont massivement sortis dehors pour profiter du beau temps, que ce soit à la mer, en Ardenne ou dans les parcs bruxellois pour celles et ceux qui sont restés dans la capitale. Des images montrant de grands attroupements dans ces parcs ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant les interrogations et critiques d'une partie de la population estimant que ces rassemblements n'étaient pas adaptés à la situation sanitaire actuelle et que la police bruxelloise aurait dû intervenir et sévir pour limiter la foule dans ces endroits. Ce mardi matin sur Bel RTL, le journaliste politique a donc relayé la question au bourgmestre de Bruxelles-Ville (code postal 1000), Philippe Close.

Les gens avaient besoin d'une soupape

"Je ne vais pas infantiliser les Belges. Je ne vais pas être un maître d'école qui explique tout le temps ce qui est fait/pas fait. Dans le parc, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'avaient pas de masque. Mais ce n'était pas des délinquants non plus. La situation n'est pas blanche ou noire. Bruxelles est sans doute un des endroits où il y a eu le plus de PV Covid depuis le début de l'épidémie. Oui, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur, les gens avaient besoin d'une soupape. Oui, j'ai demandé à la police de faire preuve de discernement", a-t-il expliqué.