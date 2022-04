Frais de transport des travailleurs: aucun accord trouvé sur la répartition des 30 millions, et maintenant?

Ce matin, Fabrice Grosfilley recevait Thierry Bodson, le président du syndicat FGTB. À 7h50 sur BEL RTL, ils ont notamment évoqué l'enveloppe de 30 millions d'euros accordée par l'état fédéral pour aider les travailleurs en difficulté à cause des prix élevés des carburants. Il s'agit d'une aide qui servira à financer les frais de transport de certains travailleurs.

Cette aide est-elle suffisante ?

On ne va pas aider les travailleurs suffisamment, parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont au travail en voiture perdent en moyenne une centaine d'euros par mois pour faire leur plein. Cela représente 1 500 000 travailleurs. Ce que le groupe des 10 proposait, c'était une enveloppe permettant d'octroyer 1,50€ par mois. 100 euros de perdus, et 1,50€ de l'autre côté... [ce n'est pas suffisant, NDLR.] C'est la raison pour laquelle on a dit non. si c'est pour demander au groupe des 10 de faire une règle de 3, on aurait pu la faire nous.

Et donc il n'y a pas eu d'accord ?

Non, ce n'était vraiment pas assez. Ça représente à peine 1 ou 2% des pertes des travailleurs qui se rendent en voiture au travail. Nous avons demandé aux patrons de mettre quelque chose sur la table, et ils ont refusé. Pourtant, certains secteurs sont en difficulté, certes, mais d'autres font des bénéfices importants.

Que va-t-il se passer avec cette enveloppe, alors ?

L'enveloppe n'est pas perdue, c'est au gouvernement de trouver les critères d'accès, maintenant. Il y a des secteurs pour lesquels c'est compliqué, comme les aides ménagères. Mais d'autres travailleurs doivent aussi travailler dans des zonings, de nuit, et doivent aussi utiliser leur voiture, et eux aussi ont besoin de cette aide, ce n'est pas rien.