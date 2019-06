France: fin de la prise d'otage dans une prison, les deux surveillants libérés

(Belga) La surveillante stagiaire prise en otage mardi soir par un détenu dans une prison française à Condé-sur-Sarthe (Orne) a été libérée, peu après la libération du premier otage, mettant fin à cette seconde prise d'otage dans un établissement pénitenciaire en France depuis le mois de mars.

Trois mois après l'attaque de deux surveillants par un détenu radicalisé, une nouvelle prise d'otage a commencé vers 19H00 mardi dans cette prison très sécurisée, menée cette fois par un "champion de la prise d'otage carcérale", Francis Dorffer. Un homme classé "DPS" (détenu particulièrement signalé), selon le ministère de le Justice, et connu pour des troubles psychiatriques. Les deux surveillants ont été pris en otages au moment des repas entre 18H30 et 19H00, dans une coursive de cette prison qui abrite des détenus particulièrement dangereux, radicalisés ou posant des problèmes de discipline. Une unité du Raid est arrivée sur place peu avant 22H00 dans trois hélicoptères. M. Baudin a indiqué à l'AFP que "le détenu n'est pas radicalisé" et que "visiblement il a une arme artisanale, un pic". "Il n'est pas incarcéré pour des faits de terrorisme", précise le ministère dans un communiqué. Incarcéré depuis l'âge de 16 ans dans une vingtaine de prisons différentes après des condamnations pour vols, viol et assassinat d'un codétenu, Francis Dorffer est aux yeux des personnels de l'administration pénitentiaire le "champion de la prise d'otage carcérale". Il est en effet associé à au moins cinq autres prises d'otages. En 2006, il avait retenu une psychiatre à la prison de Nancy, en 2009 un surveillant à Clairvaux (Aube), en 2010 un psychiatre à la Santé (Paris) et en 2011 un gardien à Poissy (Yvelines). En avril 2018, il a été condamné à Colmar à 12 ans de prison pour avoir pris en otage un surveillant et tenté de s'évader de la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), en juin 2017, avec deux autres détenus. Ils avaient libéré leur otage et s'étaient rendus le lendemain matin, à 5H30, après de longues négociations. Le 5 mars, Michaël Chiolo, qui purgeait une peine de 30 ans de réclusion à Condé-sur-Sarthe pour un crime de droit commun, avait poignardé deux surveillants avec un couteau en céramique. Ce détenu de 27 ans s'était ensuite retranché avec sa compagne pendant près de 10 heures dans une unité de vie familiale de la prison. Après des tentatives de négociations, les forces d'élite de la police avaient lancé l'assaut, blessant l'assaillant et tuant sa compagne Hanane Aboulhana. (Belga)