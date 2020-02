Francken: "Avec Vivaldi ce sera l'immobilisme pendant 4 ans"

(Belga) "Avec Vivaldi ce sera l'immobilisme pendant 4 ans. Et la majorité ne sera pas stable du tout", a déclaré samedi dans la Libre Belgique et la Dernière Heure, Theo Francken, ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration N-VA qui promet une "opposition très dure comme on en a encore rarement vu" si une telle coalition gouvernementale voyait le jour.

Theo Francken martèle la volonté de son parti de conduire la Belgique vers le confédéralisme. "Il faut une réforme de nos institutions.`Notre but n'est pas le séparatisme: le drapeau belge, le Roi, les Diables Rouges, le chocolat, les frites, la bière, l'émotion et le romantisme liés à la Belgique... Tout cela peut rester. Mais, pour gérér ce pays il faut le confédéralisme", dit-il. Revenant sur les discussions avec le PS, Theo Francken déclare qu'il "est désormais clair que le PS ne veut pas d'un accord avec la N-VA" et regrette la "perte de temps". Il souligne toutefois que beaucoup de sujets avaient été abordés avec les socialistes. "On était pas assis en train de regarder Netflix, hein. On a abordé beaucoup de sujets ensemble".` (Belga)