François De Smet, nouveau président de Défi, plaide pour un gouvernement sans N-VA: "On a essayé, ça ne marche pas"

Ce lundi matin, à 7h50 sur Bel RTL, le nouveau président de Défi François De Smet a plaidé pour un gouvernement arc-en-ciel. "C’était légitime, au lendemain des élections, d’essayer de mettre ensemble le PS et la N-VA. (...) Mais voilà, on a essayé pendant six mois, ça ne marche pas", a-t-il déclaré au journaliste politique Fabrice Grosfilley.