François Desquesnes: "Les partis au gouvernement font du cdH sans le cdH"

François Desquesnes, chef de groupe cdH au parlement wallon était l'invité politique de la rédaction de Bel RTL. Il revenait sur l’accord de gouvernement conclu par le PS, le MR et Ecolo et répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

"Non, le cdH n'a pas de regret", affirme François Desquesnes, chef de groupe cdH au parlement wallon, même si les accords de la fédération Wallonie-Bruxelles sont écrits sans son parti, malgré les mains tendues et finalement refusées de la part du PS et Ecolo. "On ne peut pas dire la veille des élections qu'on va tenir compte du signal des électeurs et finalement, après les élections constater qu'on les a perdues, qu'on a régressé et dire: "On y va". Il y a un signal qui a été donné par l'électeur. Il faut l'écouter, l'entendre et il faut aussi savoir faire preuve d'humilité en politique. C'est important", affirmait-il ce jeudi matin sur nos ondes.

Mais est-ce que cela veut dire aussi que le cdH n'a pas pesé sur l'écriture de cet accord de gouvernement et sur les mesures prises pour les citoyens dans les 5 ans à venir? Selon l'humaniste, la réponse est "bien sûr que non". "Quand vous regardez toute une série de dossiers. Je pense notamment à la mobilité en Wallonie, au pacte d'excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont tous des dossiers dans lesquels, très clairement, la marque du cdH se retrouve parce que c'est la continuité. Les partis au gouvernement font dans ces dossiers-là du cdH sans le cdH", martèle-t-il.

A côté de cela, le chef de groupe cdH estime qu'on peut également avoir des regrets que certains dossiers aient été abandonnés tels que le dossier sur l'assurance autonomie des personnes âgées qui ne figure pas dans les textes: "Précédemment, dans le coquelicot, ça y était et le MR était avec nous", déplore-t-il.

François Desquesnes émet quand même des réserves sur cet accord final qui a été signé par la future coalition: "L'affiche est alléchante. Il y a 3 ambitions qu'on peut retrouver et avec lesquelles on est d'accord: "On applaudit des deux mains l'ambition climatique, on est d'accord avec le relèvement de 5% du taux d'emploi, on est d'accord avec la lutte contre la pauvreté même si il n'y a pas de chiffres là derrière. C'est comme quand on va au restaurant. On regarde le menu, c'est très alléchant mais il n'y a pas les prix et cela c'est un problème. (...) C'est une question légitime que chaque Wallon et Wallonne a le droit de se poser: "Combien cela va me coûter? Et qui, au bout du compte, va payer?"

