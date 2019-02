Françoise De Smedt conduira la liste PTB pour le Parlement bruxellois

(Belga) La députée Françoise De Smedt tirera la liste du Parti du Travail de Belgique (PTB) pour le parlement bruxellois en vue des élections régionales du 26 mai, a annoncé le parti mercredi. Egalement député et ancien chauffeur à la Stib, Youssef Handichi occupera la deuxième place, suivi par Francis Dagrin, ouvrier et syndicaliste chez Audi.

Le parti de gauche radicale, qui dispose actuellement de quatre députés au parlement bruxellois, espère doubler son contingent et renforcer la présence des travailleurs et ouvriers au sein de l'assemblée. "La plupart des députés ont un parcours de politiciens dès le départ, ils sont déconnectés de la réalité des travailleurs. Nous, nous venons avec tout notre vécu, avec l'expérience de terrain", a affirmé Françoise De Smedt, forte d'une expérience de quinze ans en milieu hospitalier, lors d'une conférence de presse. La tête de liste, troisième femme à tirer une liste PTB à Bruxelles, entend faire du logement une priorité. "Nous voulons baisser les loyers de 150 euros en moyenne pour augmenter le pouvoir d'achat des familles à Bruxelles. Nous demanderons une grille tarifaire contraignante basée sur des critères objectifs tels que la surface, le nombre de chambres, etc.", a-elle expliqué, ajoutant qu'à l'heure actuelle "aucune règle n'encadre l'évolution des loyers à Bruxelles". En deuxième position, Youssef Handichi, chauffeur à la Stib pendant 10 ans, veut mettre l'accent sur la gratuité des transports publics. "Un véritable enjeu social et écologique", a avancé l'actuel député, selon qui la "gratuité pour tous doit aller de pair avec un renforcement de l'offre". Pour financer cette proposition, le PTB "a quelques pistes", dont la conversion des voitures de société en salaires ou encore l'utilisation d'une partie de la manne générée par la taxe de circulation des camions. Ouvrier depuis 38 ans chez Audi à Forest, Françis Dagrin complète le trio de tête du PTB pour le parlement bruxellois. Il entend défendre des "emplois stables et de qualité". "L'urgence climatique nous impose d'isoler et de rénover les maisons et bâtiments. Créons une société publique d'isolation et rénovation, cela permettra de créer des emplois", lance-t-il. Dès le mois de mars, le PTB, qui doit encore compléter la liste régionale, fera la tournée des communes bruxelloises pour présenter son programme. (Belga)