Frederik Vanclooster nommé à titre posthume ambassadeur de Vilvorde

(Belga) La Ville de Vilvorde, dans le Brabant flamand, a décidé mardi de nommer à titre posthume ambassadeur de la ville Frederik Vanclooster, 21 ans, qui a perdu la vie lors de la soirée du réveillon en tombant dans le canal de Willebroek. Elle lui remet le titre qu'elle avait accordé le 18 décembre dernier à ses parents.

Vilvorde choisit chaque année depuis 2017 un ambassadeur de la ville. Le 18 décembre dernier, Lucas Vanclooster et Kristien Bonneure avaient reçu cet honneur pour leur engagement dans la ville, en tant que journalistes de la VRT, bénévoles dans l'organisation d'une exposition d'art annuelle et guides de la ville. En concertation avec le couple, Vilvorde a décidé d'attribuer ce titre à leur fils, décédé durant la nuit du Nouvel An. Vilvorde exprime, dans un communiqué, ses condoléances à la famille et aux amis de Frederik. "Comme chef au sein des scouts AKABE, Frederik était responsable de la prise en charge d'enfants avec un handicap. Il était engagé dans la vie associative et avait beaucoup d'amis. En symbole de sa chaleur, de sa solidarité et de sa bienveillance, il est désigné ambassadeur d'une ville composée d'un nombre record de jeunes", pointe la Ville. Vilvorde annonce en outre qu'elle accordera davantage d'attention aux bonnes œuvres chères à Frederik. (Belga)