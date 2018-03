Fuite d'eau à Jambes: la fuite repérée, les réparations ont commencé

(Belga) Le Comité de coordination communal a reçu jeudi vers 20h00 la confirmation de la localisation précise de la fuite située dans la rue de Dave à Jambes, a indiqué la ville de Namur par voie de communiqué. Entre cinq et six heures de travail seront nécessaires pour permettre un retour à la normale dans les différentes entités touchées, à savoir Jambes, Erpent, Loyers, Andoy, Naninne et Wierde. En raison des travaux de réparation, des embarras de circulation dans la rue concernée par la fuite seront à prévoir vendredi matin, précise la Ville.

Le travail de recherche d'une importante fuite d'eau qui touche plusieurs entités de la commune de Namur depuis mercredi soir a finalement permis de restreindre, jeudi soir, le périmètre de recherche à un tronçon d'un kilomètre dans la rue de Dave à Jambes, pour ensuite cibler l'endroit exact de la fuite. "Durant le chantier de réparation, la circulation sera alternée rue de Dave à hauteur de l'intervention. Des feux de signalisation sont mis en place et des embarras de circulation sont à prévoir pour vendredi matin", explique la Ville. Durant toute la durée des travaux, soit une partie importante de la nuit, les 2.500 raccordements des zones concernées resteront encore temporairement sans eau de distribution. Néanmoins, même si les dernières informations laissent présager un retour à la normale dans le courant de la nuit, un réapprovisionnement préventif en eau est prévu par la Protection civile afin d'approvisionner les éventuelles zones qui resteraient toujours impactées vendredi. Une distribution complémentaire de berlingots d'eau pourrait ainsi être organisée, le cas échéant. Au total, 17.000 litres d'eau ont été distribués aux trois points relais fixés jeudi soir et 20.000 litres sont réservés en cas de prolongation de pénurie. Le problème n'étant toujours pas totalement résolu jeudi soir, la phase communale du plan d'urgence reste active. (Belga)