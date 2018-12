Fusillade dans une cathédrale au Brésil: une 5e victime décède

(Belga) Le bilan de la fusillade de mardi dans la cathédrale à Campinas, dans le sud-est du Brésil, s'est alourdi avec la mort mercredi à l'hôpital d'une cinquième personne atteinte par le tireur, qui s'était suicidé sur les lieux.

Heleno Severo Alves, 84 ans, qui avait été touché au thorax et à l'abdomen, a succombé à ses blessures, a indiqué la mairie de Campinas, ville située à une centaine de kilomètres de Sao Paulo, capitale économique du Brésil. Les quatre autres personnes tuées dans cette tragédie qui a profondément choqué le Brésil étaient âgées de 38, 39, 51 et 68 ans. Le tireur, un homme de 49 ans qui souffrait de troubles psychologiques, a fait irruption dans la cathédrale mardi midi pendant une messe et a fait feu sur les fidèles. La fusillade a également fait trois autres blessés, qui sont déjà sortis de l'hôpital. Mercredi, une messe en hommage aux victimes a été célébrée dans la cathédrale, qui était remplie de fidèles. Le pape François a exprimé sa "consternation" face à ce "dramatique attentat", demandant à ce que "le pardon et l'amour l'emportent sur la haine et la vengeance", dans un télégramme envoyé par le cardinal Pietro Parolin, numéro deux du Vatican. (Belga)