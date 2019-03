Fusillades à Christchurch - Hommage national aux victimes de Christchurch

(Belga) Des milliers de Néo-Zélandais se sont rassemblés vendredi à Christchurch pour rendre hommage aux 50 musulmans tués par un extrémiste australien, un appel à la prière a été diffusé dans tout le pays et deux minutes de silence ont été observées.

L'auteur de la tuerie commise dans deux mosquées de Christchurch "a brisé le coeur de millions de personnes à travers le monde", a déclaré l'imam Gamal Fouda, qui menait la prière. "Aujourd'hui, au même endroit, je regarde autour de moi et je vois l'amour et la compassion. La Nouvelle-Zélande ne peut être brisée", a-t-il dit. Devant des milliers de personnes, dont la Première ministre Jacinda Ardern, massées en silence dans le parc situé en face de la mosquée al-Nour, un muezzin a lancé l'appel à la prière à 13H30 (01H30 GMT). La Nouvelle-Zélande toute entière a ensuite observé deux minutes de silence. De nombreuses femmes à travers la Nouvelle-Zélande, dont des policières et des volontaires déployées pour les cérémonies de Christchurch, avaient choisi de porter le hijab vendredi pour exprimer leur solidarité avec la communauté musulmane. Certaines publiaient des photos d'elles ainsi voilées sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #HeadScarfforHarmony ("Foulard pour l'harmonie"). Cinquante fidèles ont été abattus il y a une semaine par un extrémiste australien, Brenton Tarrant, suprémaciste blanc revendiqué, dans deux mosquées de Christchurch, la plus grande ville de l'île du Sud, un massacre qu'il a filmé et diffusé en direct sur Facebook. (Belga)