Fusillades à Christchurch - L'assaillant a introduit une plainte au sujet de ses conditions de détention

L'assaillant australien présumé qui a tiré sur des pratiquants dans deux mosquées à Christchurch (Nouvelle-Zélande), tuant 50 personnes, a introduit une plainte au sujet de ses conditions de détention, ont indiqué les autorités néo-zélandaise dimanche.

Selon les médias néo-zélandais, l'homme de 28 ans a introduit une plainte formelle au sujet de ses droits en prison. Une source au sein du centre de détention a rapporté que le prisonnier s'est vu refuser l'accès aux visiteurs et à des appels téléphoniques dans la prison d'Auckland. "Il est géré selon les provisions établies dans un décret de 2004 et nos obligations internationales pour le traitement des prisonniers", a indiqué un porte-parole du système pénal en réponse à une question de l'agence dpa dimanche. "En ce moment, il n'a pas accès à la télévision, la radio ou les journaux et aux visiteurs autorisés", le porte-parole a ajouté. "Pour des raisons opérationnelles de sécurité, aucune information supplémentaire ne sera fournie". L'homme de 28 ans reste placé en détention jusqu'en avril quand l'affaire sera présentée au tribunal de Christchurch.