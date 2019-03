Fusillades à Christchurch - Les fidèles tués dans les mosquées de Christchurch étaient âgés de trois à 77 ans

(Belga) Les fidèles tués lors de l'attaque vendredi de deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch étaient âgés de trois à 77 ans, selon une liste non définitive des victimes établie par les familles.

L'identité des victimes n'a pas encore été officiellement annoncée par les autorités. Mais cette liste établie par les familles et recensant 48 des 50 personnes abattues par l'extrémiste australien Brenton Tarrant donne une idée de la variété des nationalités des victimes. Ce document cite les noms de 44 hommes et de quatre femmes. La Première ministre Jacinda Ardern a précisé dimanche que cette liste n'était pas "officielle" et ne le serait "pas avant que l'identification formelle ne soit terminée". "Je sais que la réception de cette liste provisoire hier soir a certainement été bouleversante", a-t-elle dit. (Belga)