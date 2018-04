Fusion des offices flamands de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse

(Belga) Le ministre flamand du Bien-Être Jo Vandeurzen a annoncé lundi la fusion prochaine de Kind en Gezin - le pendant flamand de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - et de l'agence en charge de l'aide spécialisée à la jeunesse, Jongerenwelzijn.

La fusion, motivée par un souci d'efficacité alors que ces deux offices travaillent déjà souvent ensemble, sera préparée cette année afin d'être mise en œuvre en 2019. Kind en Gezin est notamment en charge de l'accueil de la petite enfance et de l'assistance familiale préventive (à travers les consultations pour enfants), tandis que Jongerenwelzijn s'occupe de jeunes vivant une situation familiale problématique ainsi que de mineurs délinquants. (Belga)