Futur gouvernement fédéral: vers un explosif duo PS / N-VA pour mener les négociations?

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte remettent leur rapport final au roi Philippe ce lundi après-midi après 4 mois et demi de tractations. Il n'y aurait aucun embryon de pistes pour trouver un accord afin de former un gouvernement fédéral. Il se pourrait que le roi nomme un duo PS / N-VA pour continuer à déblayer le terrain.

Début septembre, MM. Reynders (MR) et Vande Lanotte (sp.a) avaient annoncé qu'ils espéraient pouvoir venir, au terme de cette mission d'information prévu en ce début d'octobre, avec une proposition de formation. La piste privilégiée par les informateurs a toujours été un accord entre les deux plus importantes formations de chacune des deux plus grandes communautés du pays, la N-VA et le PS. Mais on en est loin. La N-VA veut mettre sur la table le confédéralisme si elle doit passer un accord avec le PS. De son côté, l'unique candidat à la présidence du PS, Paul Magnette, a répété vendredi encore que malgré les contacts nombreux, "on n'est nulle part et d'accord sur rien".

Huit partis avaient été invités au début de la mission d'information royale. Mais avant la première réunion, Ecolo a annoncé qu'il ne s'y rendrait pas parce qu'il ne souhaitait pas s'asseoir à la même table que la N-VA. Groen, qui liait son destin fédéral à celui d'Ecolo, a dû quitter la table début septembre, laissant autour de celle-ci la N-VA, le PS, le MR, l'Open Vld, le CD&V et le sp.a.