FWB: le budget ajusté 2022 et l'initial 2023 validés définitivement par le Parlement

(Belga) Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi, majorité contre opposition, l'ajustement budgétaire pour l'année 2022 ainsi que l'initial 2023.

Les deux exercices, qui prennent en compte les effets en cascade de la crise énergétique, prévoient des dépenses à hauteur de 14 milliards d'euros pour chaque année, avec à chaque fois un déficit programmé d'un peu moins d'un milliard d'euros. Dépourvus de politiques nouvelles, ces deux budgets prévoient toutefois une enveloppe de 150 millions d'euros pour aider les différents secteurs de la FWB (écoles, lieux culturels, établissements supérieurs, crèches,...) à faire face à la hausse de leurs factures énergétiques. Le gouvernement a par ailleurs inscrit à l'ajusté 2022 la somme d'un milliard d'euros destiné à la poursuite des efforts de rénovation des écoles. Plusieurs appels à projets devraient être lancés dans les mois à venir à cet égard. Le budget 2023 programme de son côté une extension de la "gratuité scolaire" déjà en place en maternelle à la 1re et 2e année de l'enseignement primaire dès la rentrée 2023. Les écoles recevront ainsi un forfait de 75 euros par élève pour acheter du matériel, mais elles pourront continuer à réclamer des frais facultatifs, ce que dénonce la Ligue des familles. Trois quarts du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles servent à financer les politiques d'éducation et de recherche. Les salaires des plus de 100.000 enseignants représentent à eux seuls la moitié du budget de l'entité. (Belga)