FWB: le Conseil des hôpitaux universitaires définitivement validé

(Belga) Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a définitivement approuvé mercredi un projet de décret instaurant un Conseil des hôpitaux universitaires en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cet organe aura pour mission de remettre au gouvernement des avis sur des matières diverses comme le prix d'hébergement, l'acquisition d'appareillages lourds, les plans de construction des hôpitaux universitaires, les agréments, la participation d'un hôpital universitaire à un réseau hospitalier locorégional ou encore les activités de revalidation. Il sera également chargé d'évaluer régulièrement les démarches d'amélioration continue de la qualité auxquelles les hôpitaux sont tenus, mais aussi d'une mission de conseil plus large lui permettant de répondre à toute demande relative au fonctionnement, au financement et aux missions d'enseignement et de recherche des hôpitaux universitaires. La composition de ce Conseil veillera à intégrer les différents acteurs en lien avec les hôpitaux universitaires, tant les membres des institutions, les fédérations hospitalières, les organismes assureurs et les doyens des facultés de médecine ayant un cursus complet en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le décret a été approuvé mercredi à l'unanimité, moins l'abstention du PTB. Depuis la dernière réforme de l'Etat, les Communautés sont compétentes pour certains aspects des soins de santé et de la politique hospitalière. La Fédération Wallonie-Bruxelles est ainsi compétente en matière d'agrément des hôpitaux universitaires et de financement de leurs investissements en infrastructures et matériel. La FWB compte au total quatre hôpitaux universitaires, à savoir l'Hôpital Erasme (ULB), les cliniques Saint-Luc (UCL) et de Mont-Godinne (UCL) et le Centre hospitalier universitaire de Liège (ULiège). (Belga)