G20 - Début officiel du sommet du G20 à Osaka

(Belga) Le sommet du G20 s'est officiellement ouvert vendredi à Osaka au Japon, une réunion à grands enjeux sur fond de fractures entre les dirigeants du monde, sur le commerce et le climat notamment.

Après la traditionnelle photo de famille, les 20 chefs d'Etat et de gouvernement ont entamé leurs débats, en l'occurrence sur l'économie du numérique, sous la houlette du Premier ministre du pays hôte, Shinzo Abe, entouré par Donald Trump et Xi Jinping, duo vedette de ces deux jours de réunions. Les deux hommes doivent avoir samedi un entretien à haut risque pour tenter d'enrayer le conflit commercial et technologique qui les oppose. Tandis que les dirigeants prenaient place pour la photo de groupe, au moment où la presse internationale est à l'affût du moindre geste ou aparté, le président chinois est allé serrer la main de son homologue américain. Donald Trump était arrivé jusqu'à l'estrade un peu après la plupart de ses partenaires, en conversant avec le président russe Vladimir Poutine. Le président américain, qui a adopté un ton très conciliant voire amical lors de ses premiers entretiens bilatéraux avant que la réunion ne débute, a ensuite pris la pose aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Ce grand partisan de la ligne dure de Washington face à l'Iran, rival régional de l'Arabie Saoudite, a échangé avec Donald Trump un grand sourire et une solide poignée de mains. Les deux dirigeants ont ensuite commencé à bavarder, avant de quitter la scène ensemble. Alors que chacun s'installait pour la réunion de travail, le président français Emmanuel Macron s'est à son tour approché d'un Donald Trump décidément très entouré, et lui a parlé assez longuement à l'oreille. (Belga)