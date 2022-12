Gabon: le parti au pouvoir appelle le président Ali Bongo à briguer un 3e mandat

(Belga) Le Parti démocratique gabonais (PDG) a appelé le chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, son "candidat naturel", à briguer un troisième mandat lors de l'élection présidentielle d'août 2023, à l'issue d'un congrès qui s'est achevé samedi, a constaté une journaliste de l'AFP.

À huit mois du scrutin présidentiel, le 12e congrès ordinaire du PDG, le parti au pouvoir, a adopté 25 résolutions relatives au fonctionnement interne du parti, avec en toile de fond de nombreux appels formulés à la tribune encourageant le "distingué camarade" et leader du parti, Ali Bongo, à briguer un nouveau mandat. Plusieurs milliers de délégués et de militants étaient réunis vendredi et samedi dans un stade à la périphérie de Libreville, la capitale, dans une ambiance festive. D'autres arboraient des tuniques à l'effigie du fondateur du parti, Omar Bongo Ondimba, père du chef de l'Etat qui lui a succédé après son décès en 2009. "Ali président !", "2023 c'est gagné", a scandé l'auditoire alors que M. Bongo s'avançait à la tribune pour son allocution de clôture. "J'ai entendu le message et vos nombreux appels", a répondu M. Bongo dans son costume immaculé. "Je les prends pour des témoignages de confiance (...) Vos appels ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd", a-t-il déclaré dans son allocution de clôture. Dans une litanie de messages de soutien au président, Axel Jesson Denis Ayenoue, président de l'Union des jeunes du PDG, a notamment fait part de son "soutien sans faille" au président, l'invitant "tout naturellement à se porter candidat". "Nous renouvelons notre inaltérable soutien au camarade Ali Bongo et à sa candidature naturelle", a assuré Chantal Mebaley, responsable de l'Union des femmes du PDG. "Il ne peut pas en être autrement", a conclu André Dieudonné Berre, doyen des Sages du PDG. (Belga)