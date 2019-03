Gaia relance sa campagne pour inscrire le bien-être animal dans la Constitution

(Belga) Gaia relance, à l'approche des élections, sa campagne pour inscrire la protection, la dignité et le bien-être animal dans la Constitution, a annoncé lundi l'association belge de lutte contre la maltraitance animale. Près de deux ans après la première action, le parlement n'a toujours pas voté une proposition de loi allant dans ce sens déposée en 2018, dénonce-t-elle.

Un homme, costume-cravate et Constitution belge à la main, salue vaches, porcs et poulets d'un chaleureux "Bonjour tout le monde!" avant de leur lire quelques articles de la loi fondamentale. Une voix off s'adresse ensuite aux politiciens afin que ceux-ci "donnent une place" aux animaux "dans la Constitution". Ce spot télévisuel de Gaia est diffusé sur les chaînes publiques et privées du pays du 16 au 31 mars pour relancer la pétition que l'association a mise en ligne en 2017. Avec 139.000 signatures au compteur, Gaia espère que le soutien des citoyens poussera les parlementaires à "agir vraiment" à l'approche des élections législatives, indique-t-elle. "En 2018, la Commission des affaires institutionnelles du Sénat a, pour la première fois, examiné la proposition visant à inscrire la protection, la dignité et le bien-être des animaux dans l'article 7bis de la Constitution belge. (...) Lors des discussions, tous les partis se sont exprimés de manière positive", selon Gaia. "Malgré ce consensus, les membres de la Commission ont omis de voter la loi". Pour le directeur de l'association, Michel Vandenbosch, cette inscription dans la Constitution devrait permettre de donner plus de poids aux lois protectrices des animaux. (Belga)