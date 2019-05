Grand Baromètre: parmi ces personnalités, qui souhaitez-vous comme Premier ministre? Voici la réponse

A une semaine, jour pour jour, des élections, qui serait, selon vous, un bon Premier ministre, au lendemain du 26 mai? Les réponses sont, évidemment, différentes entre le Nord et le Sud du pays. C'est la suite de notre Grand Baromètre RTLinfo-Ipsos-Le Soir.

Qui serait un bon Premier ministre? Jan Jambon en Flandre, Elio Di Rupo en Wallonie et d'une courte tête à Bruxelles. Voilà vos politiciens préférés pour le poste de Premier ministre du futur gouvernement fédéral. C'est l’enseignement de notre Grand Baromètre RTLinfo/Ipsos/Le Soir mené en ligne auprès de 2.522 répondants, dans un échantillon représentatif entre le 6 au 14 mai 2019. Marge d'erreur de 3,1% en Wallonie et en Flandre et 4,3% à Bruxelles.

Nous avons soumis une liste de 5 favoris (parfois auto-proclamés) aux sondés dans les trois régions du pays: Jan Jambon (N-VA), Wouter Beke (CD&V), Kristof Calvo (Groen), Charles Michel (MR) et Elio Di Rupo (PS), avec une question: "Qui, parmi ces personnalités, souhaitez-vous comme Premier Ministre?"

Le résultat est donc très différent côté néerlandophone et côté francophone: Jan Jambon est le plus souvent cité et récolte 39% des suffrages au Nord. Alors qu'il est avant-dernier côté francophone, moins d'un francophone sur 7 le choisirait comme Premier ministre.

Côté Francophone, Elio Di Rupo devance Charles Michel: 36% - contre 23% pour Michel - optent pour lui en Wallonie, et 28% (contre 24 pour Michel) à Bruxelles.

A noter qu'à Bruxelles, Kristof Calvo (Groen) talonne Charles Michel dans les préférences.

Enfin, au niveau national, c'est Jan Jambon (N-VA) qui l'emporte. Il est en tête devant les quatre autres noms proposés avec 29% des suffrages.

Notons qu'en 2014, à deux jours des élections, nous avions réalisé le même type d'exercice. Bart de Wever avait récolté le plus de suffrages côté flamand (un sondé sur 3) et Elio Di Rupo l'avait emporté au Sud (un francophone sur 2 avait opté pour lui).