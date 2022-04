GB: le ministre des Finances, affaibli par des révélations, demande une enquête interne

(Belga) Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a demandé une enquête interne concernant sa situation fiscale pour tenter de mettre fin aux critiques après des révélations en cascade concernant notamment les millions économisés en impôts par sa richissime épouse.

Rishi Sunak a annoncé dimanche soir sur Twitter avoir écrit au Premier ministre Boris Johnson pour lui dire son intention de saisir Christopher Geidt, le conseiller de Downing Street chargé du respect du code ministériel. L'objectif est que M. Geidt examine les déclarations d'intérêts que M. Sunak doit fournir dans le cadre de sa fonction ministérielle. "Je suis confiant sur le fait qu'un tel examen montrera que toutes les informations pertinentes ont été déclarées", a écrit le ministre des Finances. Les révélations en cascade la semaine dernière sur les millions économisés en impôts par sa richissime femme puis celles concernant le titre de séjour américain qu'il possédait jusqu'à l'année dernière ont mis à mal la réputation du chancelier de l'Échiquier, encore il y a peu la coqueluche des conservateurs. Akshata Murty, son épouse indienne, bénéficie du statut de "non domiciliée" au Royaume-Uni - même si elle vit à Londres -, ce qui lui permet de ne pas payer d'impôts sur ses revenus étrangers. Elle a annoncé vendredi renoncer à cet avantage, mais les critiques ont continué d'affluer, pointant le manque de transparence du ministre sur ses arrangements avec le fisc à une période où les ménages britanniques croulent sous une hausse historique des prix. M. Sunak a également admis vendredi qu'il avait possédé jusqu'à l'année dernière une "green card" américaine lui octroyant le statut de résident permanent aux États-Unis. Son nom apparaît aussi dans des trusts aux Iles Vierges britanniques et aux Iles Caïmans, deux paradis fiscaux, selon le journal The Independent. (Belga)