Gembloux: voici la majorité qui dirigera la ville

Le bourgmestre de Gembloux, Benoit Dispa (cdH), a dévoilé vendredi la majorité politique qui dirigera la ville pour les six années à venir. Il s'agit de la coalition pressentie, formée par les deux formations politiques victorieuses des élections communales: Bailli (tendance cdH) et Ecolo. Fort de 19 sièges sur 29, la majorité soutient un collège de quatre échevins cdH et 3 Ecolo.



Le pacte de majorité et la déclaration de politique générale seront adoptées le 3 décembre prochain. Quatre axes prioritaires y sont définis: la bonne gouvernance et la participation citoyenne, le développement partagé, le vivre-ensemble et la transition écologique. Le premier vise à impliquer le citoyen et le secteur associatif dans la vie politique communale en faisant de Gembloux une future "SMART City". Le second cherche à développer le centre urbain en augmentant son attractivité sans délaisser le développement rural. Le troisième axe a pour objectif de faire de Gembloux une commune plus solidaire et hospitalière. Le dernier porte sur la transition écologique, les économies d'énergie et la mobilité douce.