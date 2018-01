Georges Dallemagne (cdH): "On sent qu’aujourd’hui le Premier ministre n’est plus tout à fait Premier ministre"

Georges Dallemagne, député fédéral cdH, était l’invité de la rédaction de Bel RTL. Interrogé par Antonio Solimando, il réagit à la polémique sur la politique migratoire dans le dossier soudanais.

Antonio Solimando: Une courte réaction sur cette convocation de Theo Francken ce matin. Il va devoir s’expliquer sur sa communication dans le dossier du soudan. C’est la réponse que vous attendiez de la part du premier ministre?

Georges Dallemagne: On va voir ce qu’il va en sortir mais je comprends le Premier ministre. J’espère qu’il en a ras-le-bol d’être comme ça humilié, fragilisé par Theo Francken, par la N-VA en général. On sait, on sent, qu’aujourd’hui le Premier ministre n’est plus tout à fait Premier ministre, que le pouvoir lui échappe et que ce pouvoir de plus en plus il est à Anvers et que c’est là que se décide les choses que ce soit dans la politique migratoire, que ce soit aussi dans la politique énergétique. On l’a vu avec cette idée farfelue d’imaginer une nouvelle centrale nucléaire. Ou que ce soit même dans le survol de Bruxelles, où on sent que le ministre Bellot est complètement coincé par la N-VA et ne bougera pas sous cette législature.