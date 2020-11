Georges Gilkinet souhaite améliorer l'accessibilité des trains et des quais

(Belga) Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) demandera les budgets nécessaires pour des investissements essentiels visant à améliorer l'accessibilité des trains et des quais, a-t-il indiqué mardi en commission Mobilité de la Chambre.

Le mois dernier, la SNCB a annoncé son intention de travailler sur une réduction de la différence de hauteur entre les quais et les trains, afin que les personnes à mobilité réduite, les parents avec poussette, les enfants et les personnes âgées puissent monter et descendre plus facilement des wagons. À l'heure actuelle, seules 77 gares disposent de quais surélevés. D'ici 2030, il devrait y en avoir 250. Georges Gilkinet soutient cette intention, a-t-il indiqué en commission de la Chambre. "Je vais me battre en tant que ministre pour obtenir les budgets nécessaires pour accélérer la réalisation de cet objectif." (Belga)