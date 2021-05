Pour Georges-Louis Bouchez, "l'horreur du communautarisme de la gauche francophone" doit être combattu comme l'extrême droite

Depuis plus d'une semaine, les médias suivent avec assiduité la traque de Jürgen Conings, ce militaire flamand d'extrême droite armé. L'extrême droite flamande est donc abordée très régulièrement. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a réagi ce matin sur Twitter dans un message en néerlandais où il déclare que les médias francophones devraient se pencher avec autant de force sur le communautarisme de la gauche francophone : "Remarquable comment les médias francophones parlent abondamment de l'extrême droite en Flandre mais sont beaucoup moins loquaces sur l'horreur du communautarisme de la gauche francophone. Les deux doivent être combattus avec la même force car ils détruisent la société", peut-on traduire de son message en néerlandais. C'est Michel qui nous a signalé ce tweet via le bouton orange Alertez-nous: "Je ne suis pas pro PTB ni pro PS mais je me targue d'avoir des idées de gauche et je me sens terriblement insulté. Ce n est pas une maladresse mais bien un tweet délibéré", nous a écrit cet alerteur.