Georges-Louis Bouchez met les choses au point par rapport au bourgmestre qui fêtera Noël en famille: "Patrick est un ami, mais…"

Georges-Louis Bouchez, le président du MR, n'est pas ravi des déclarations du bourgmestre libéral de Hamoir Patrick Lecerf, qui crie sur tous les toits qu'il fêtera Noël en famille, avec enfants et petits-enfants (voir les détails).

GLB l'a expliqué à notre micro ce mercredi. "Je peux comprendre la difficulté, on l'a souvent dit, et il faut faire preuve de beaucoup d'humanité. Mais je ne peux pas accepter qu'on appelle à ne pas respecter les règles, particulièrement quand on est bourgmestre".

"Patrick est un ami, mais j'ai eu l'occasion de lui dire de revenir à un caractère plus raisonnable, et de faire appliquer toutes les règles, quelles qu'elles soient. On peut avoir une opinion sur ces règles, mais quand elles sont adoptées, tout le monde doit les respecter. Et en tant que bourgmestre, on doit même la faire respecter par les autres", nous a-t-il confié.