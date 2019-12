Georges-Louis Bouchez est le nouveau président du MR. Lors du second tour de l'élection interne, le Montois a obtenu plus de suffrages que son opposant Denis Ducarme.

Georges-Louis Bouchez, malgré son jeune âge (33 ans), est parvenu à capitaliser le soutien de nombreux "barons" du Mouvement Réformateur durant la campagne, au grand dam du plus expérimenté Denis Ducarme (46 ans). Il était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche.

Alain Zenner, ancien secrétaire d'Etat, a dit que les entreprises vous craignaient car on ne vous trouve pas sérieux?

"Je n'avais pas le sentiment d'être face à des gens qui avaient peur, au contraire", explique Georges-Louis Bouchez. "Mon but, ce n’est pas de plaire à 100% des gens. Il est évident que pour des gens qui sont dans une position, peut-être de confort, ou qui ne veulent pas voir les changements de la société, ça peut peut-être les inquiéter. Je ne veux inquiéter personne mais je veux effectivement aller sur des changements, proposer une ligne politique nouvelle, et parfois m’attaquer à certains tabous, n’en déplaise à quelques-uns qui se considèrent plus conservateurs peut-être."