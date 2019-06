Géorgie : des milliers de manifestants contre la présence d'un Russe au parlement

(Belga) Des milliers de protestataires ont tenté d'investir le parlement jeudi à Tbilissi, furieux qu'un législateur russe s'adresse à l'assemblée géorgienne depuis le siège du président à l'occasion d'une rencontre internationale, a constaté un journaliste de l'AFP.

Près de 10.000 personnes, réclamant la démission du président du parlement géorgien, ont réussi à pénétrer dans la cour du bâtiment après avoir forcé un barrage de police anti-émeutes, selon la même source. La police les a ensuite refoulés, quelques-uns seulement essayant par la suite d'entrer dans le bâtiment. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient auparavant rassemblées dans le centre de la capitale géorgienne pour demander la démission du président de l'assemblée Irakli Kobakhidzé après qu'un parlementaire russe s'était exprimé depuis son propre siège à la tribune de la chambre. Le député communiste russe Sergueï Gavrilov s'exprimait au Parlement géorgien dans le cadre d'une rencontre annuelle de l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie, un forum de parlementaires de pays majoritairement chrétiens orthodoxes. La présence de parlementaires russes a suscité de vives protestations dans l'ex-république soviétique du Caucase, marquée par une intervention militaire russe et une brève guerre en 2008. Celle-ci a entériné la perte du contrôle de ses deux régions séparatistes prorusses d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, frontalières du territoire russe et sur lesquelles sont restées des troupes russes. Beaucoup de manifestants portaient des drapeaux de la Géorgie et de l'Union européenne, ainsi que des banderolles portant le slogan "La Russie est un occupant". (Belga)