Gérard Gaudin élu à la présidence de l'Association des Journalistes Professionnels

(Belga) Le journaliste de l'agence Belga Gérard Gaudin a été élu président de l'Association des Journalistes professionnels (AJP), lors d'une assemblée générale qui s'est tenue samedi matin à Bruxelles. Il succède à François Ryckmans qui a assuré deux mandats de quatre ans. Anne-Sophie Leurquin (Le Soir) a été élue vice-présidente.

Gérard Gaudin, journaliste pour Belga depuis plus de 30 ans, assurait le poste de vice-président depuis un an. L'ensemble du conseil de direction a été renouvelé lors de l'assemblée générale. Maxime Paquay (RTBF) a été élu secrétaire et Samuel Sinte (L'Avenir) poursuivra en tant que trésorier. Les autres élus pour la période 2019-2023 sont Sarah Frères (qui collabore avec le groupe de presse IPM) comme représentante de la presse quotidienne, Michel Damanet (ex-Le Vif/L'Express) pour la presse périodique, Viktoria Thirionet (7sur7.be) pour la presse électronique, Vinciane Votron (RTBF) pour l'audiovisuel public, Jean-Philippe Lombardi (Bel RTL) pour l'audiovisuel privé, Eric Ortmans (RTC Télé Liège) pour les télévisions locales, Benoît Toussaint (Belga) pour les agences, Chloé Andries et Laurent Cavenati pour les indépendants, Colin Delfosse (indépendant) pour les photographes, Laslo Bottiglieri (RTBF) pour les caméramen. Les représentants régionaux élus sont Xavier Simon (No Télé) pour la section Hainaut-Namur, Michaël Scholze (RTBF) pour Liège, Eric Lekane (L'Avenir) pour la section de Luxembourg, Catherine Joie (indépendante) pour Bruxelles-Brabant et Roger Pint (BRF) pour les germanophones. Le président sortant François Ryckmans (ex-RTBF) reste membre du conseil de direction et assurera le 21e mandat, un mandat "libre". Fin 2018, l'AJP comptait au total 2.323 membres, toutes catégories confondues, ce qui représente un taux d'affiliation de 79,8% au sein de la profession. (Belga)