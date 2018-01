Gestion du SIAMU - Le rapport de la Cour des Comptes transmis au procureur du Roi

(Belga) La secrétaire d'Etat bruxelloise Cécile Jodogne a transmis au procureur du Roi les conclusions de la Cour des comptes au sujet des achats du Siamu, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. L'information est rapportée samedi par le journal l'Echo, ainsi que par la RTBF.

Cet audit de la Cour des Comptes sur la gestion des marchés publics entre 2012 et 2015, a été réalisé en 2016, et fait état de manquements graves dans la gestion des achats. Les parlementaires bruxellois de la Commission des Affaires Intérieures se penchent actuellement sur son contenu. Le rapport définitif de la Cour ayant été publié le 11 décembre dernier, Cécile Jodogne l'a transmis à la justice et a également chargé un bureau d'avocats de l'analyser, pour "qualifier juridiquement" d'éventuelles fautes répréhensibles. A noter que la remise du dossier au procureur du Roi n'entraine pas automatiquement des poursuites pénales. Le parquet ne semble d'ailleurs pas avoir encore lancé d'enquête pour le moment, précise L'Echo.