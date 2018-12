Gilets jaunes - Jeholet fait appel aux gouverneurs pour éviter les blocages de zones économiques

(Belga) Pierre-Yves Jeholet, le ministre wallon de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, entre autres, a interpellé les gouverneurs de provinces, leur demandant d'agir face aux gilets jaunes pour éviter les blocages de zones économiquement sensibles, écrit la Dernière Heure samedi, jour où un nouveau rassemblement de ce mouvement citoyen est attendu à Bruxelles.

Le ministre MR s'est adressé aux gouverneurs des provinces wallonnes "pour qu'ils mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires au maintien du bon fonctionnement des zones d'activités économiques potentiellement impactées". On s'inquiète bien sûr de l'impact économique des actions de blocage, particulièrement en cette période d'achats de fêtes. "Certaines visent à perturber certains sites d'activité économique essentiels à la vitalité économique wallonne", pointe Jeholet, qui a entendu les craintes d'organisations comme Comeos et l'UWE. Du côté de Comeos, on pointe justement que "les deux semaines qui arrivent sont les plus importantes de toute l'année". "Trois centres de distribution sont bloqués: Gosselies, Ghislenghien et Villers-le-Bouillet. On ne sait jamais d'une heure à l'autre si les centres seront accessibles ou non", regrette Hans Cardyn, de Comeos. Le gouverneur de la province du Hainaut, Tommy Leclercq, a d'ores et déjà indiqué considérer comme "positif" l'appel du ministre, qu'il va rencontrer. (Belga)