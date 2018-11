Gilets jaunes - L'E19 toujours bloquée au niveau de Feluy, après une nuit mouvementée

(Belga) La E19 est bloquée dans le sens Mons-Bruxelles entre la borne kilométrique 39,6 (La Louvière) et Nivelles-Sud, à la suite d'une action qui découle de la mobilisation des "gilets jaunes" qui ont tenté durant le week-end et lundi de bloquer le dépôt de l'entreprise Total à Feluy, informe Touring Mobilis mardi matin vers 6h00. Le blocage concerne une portion de 10 km de l'autoroute.

La chaussée est fermée à cet endroit depuis lundi soir vers 22h00, selon Touring. Selon la rédaction de la RTBF, le blocage est dû à des casseurs qui se seraient joints aux actions des "gilets jaunes", un mouvement initié depuis les réseaux sociaux et destiné à l'origine à dénoncer la hausse des prix des carburants. Un arbre aurait été tronçonné non loin de la voie, à proximité de l'accès au site de Total, et ces actions plus violentes de la part de manifestants ne plairaient pas à tout le monde, une partie de l'"organisation" ayant décidé de se désolidariser de cette casse. (Belga)