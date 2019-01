Gilets jaunes - Le chauffeur à l'origine de l'accident mortel à Visé n'a pas été interpellé

(Belga) Une personne est décédée vendredi en début de soirée lors d'une action des gilets jaunes menée sur l'autoroute E25 à hauteur de Visé. Contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps, le chauffeur du camion qui a renversé mortellement un membre des gilets jaunes n'a pas pu être interpellé. Il est recherché, confirme le parquet de Liège.

Après l'accident, le chauffeur aurait été sommé de s'arrêter sur un parking un peu plus loin que le lieu du drame, selon les premières informations fournies par Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège. Or, lorsque les policiers s'y sont rendus, le camion ne s'y trouvait pas. Le chauffeur est recherché. L'accident mortel s'est produit aux environs de 19h00 alors que les manifestants étaient venus en nombre sur l'E25 afin de bloquer les camions sur l'autoroute dans le sens Liège-Maastricht, à hauteur de la sortie de Visé. Un camion a percuté un membre des gilets jaunes. Selon les informations de plusieurs médias, l'homme serait mort sur le coup. Il s'agirait d'un accident. La police de la zone Basse-Meuse et la police de la route se sont rendues sur place. La magistrate de garde a dépêché un expert sur place. (Belga)