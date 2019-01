Gilets jaunes - Nouvelle mobilisation à Charleroi

(Belga) Les gilets jaunes ont à nouveau manifesté dans les rues de Charleroi ce samedi. Ils étaient plus de 200 selon les organisateurs. Le nombre de manifestants carolos resterait stable.

Le cortège a démarré à 14h00 à la Place du Manège. Il s'est ensuite dirigé vers la gare en passant par le centre commerciale Rive Gauche avant de remonter vers la ville haute. Il n'y a eu aucun incident majeur à déplorer malgré l'utilisation importante de pétards et de feux d'artifices. La baisse de la TVA sur les biens de première nécessité était au cœur des demandes des manifestants, tout comme l'instauration d'un RIC, un référendum d'initiative citoyenne. Ce dernier permettrait aux citoyens de directement révoquer des lois ou des élus via un vote populaire. Pour mieux faire passer ce message, plusieurs manifestants distribuaient aux passants des tracts récapitulatifs de leurs revendications. "Les attentes des gilets jaunes ont évolué depuis la naissance du mouvement", explique Noé Covolan, l'un de leur porte-parole à Charleroi. "Au départ, ça ne concernait que le prix de l'essence. Mais aujourd'hui, nos revendications sont bien plus vastes. En créant une structure démocratique au sein des gilets jaunes, nous avons pu élire des porte-paroles dans chaque ville. Nous avons pu ensuite voter une charte de valeur qui réunit tous les gilets jaunes wallons", assure-t-il enfin.