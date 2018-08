Glasgow 2018 - Cyclisme sur piste : "On ne peut pas être contente d'une 8e place"

(Belga) Lotte Kopecky n'est pas parvenue à monter sur le podium de l'Omnium des championnats d'Europe de cyclisme sur piste lundi soir à Glasgow. L'Anversoise de 22 ans a bouclé les quatre épreuves de cette discipline olympique en 8e position. "On ne peut pas être contente avec la 8e place", dit-elle.

Le titre est revenu à la championne du monde la Néerlandaise Kirsten Wild (156 points). La Britannique Katie Archibald, la seule à avoir réussi à l'inquiéter, a terminé 2e (144). L'Italienne Letizia Paternoster (111) a complété le podium écossais. Après avoir occupé la 3e place après les deux premières (6e du scratch 6e, 3e du tempo), Lotte Kopecky a reculé au quatrième rang avec 82 points à l'issue de la 3e épreuve qui ne s'est pas bien passée (13e sur 21 de l'élimination). "J'ai gâché mon Omnium dans cette course." Kopecky n'a pas trop insisté dans la course aux points disputée sur 20 km (8 sprints), pensant déjà à l'américaine du lendemain. Elle n'a inscrit qu'un seul point supplémentaire dans ce 4e volet. "C'est une épreuve où il est difficile de gagner des places. Dommage parce que l'Omnium avait bien débuté." Associée à Jolien D'hoore, Lotte Kopecky tentera de s'illustrer mardi en début d'après-midi à l'occasion de la course à l'américaine (Madison). Le duo a remporté le titre européen en 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines et le titre mondial en 2017 à Hong Kong. "On est toujours motivée de disputer cette course par équipe. J'espère être prête, on verra", conclut Lotte Kopecky. . (Belga)