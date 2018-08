Glasgow 2018 - Dennis Goossens (anneaux) et Noah Kuavita (barre fixe) finalistes

(Belga) Nos compatriotes Dennis Goossens, aux anneaux, et Noah Kuavita, à la barre fixe, se sont qualifiés pour une finale aux appareils des championnats d'Europe de gymnastique artistique jeudi soir à Glasgow en Ecosse. La Belgique termine par ailleurs 12e au classement inter-nations.

Goossens, Kuavita, Jonathan Vrolix, Luka Van den Keybus et Maxime Gentges ont en effet atteint un total de 238,528 points. Il fallait en récolter 241,128 pour se hisser parmi les huit finalistes. La Russie a obtenu le meilleur score, 259,427 points, devant la Grande-Bretagne (252,496) et l'Allemagne (246,094). Goossens, avec 14,755 points, se qualifie pour la finale aux anneaux avec le cinquième meilleur score. Kuavita a pour sa part réalisé la quatrième performance du jour, 14,033 points, à la barre fixe, et empoche également un ticket pour la finale. Jonathan Vrolix dont la prestation au sol lui a valu 14,100 points, est lui dixième et première réserve pour la finale de dimanche.