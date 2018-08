Glasgow 2018 - Gymnastique artistique - Les juniores belges sixièmes de la compétition par équipes

(Belga) L'équipe belge féminine de gymnastique artistique juniores a pris la sixième place de la finale par équipes lors des Championnats d'Europe de la discipline, vendredi soir à Glasgow en Écosse.

Fien Enghels (Turnkring Grammont), Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare), Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), Stacy Bertrandt (Turnclub Varsenare) et Noemie Louon (Turnclub Varsenare) composaient l'équipe belge et ont récolté la note finale de 154.231 grâce à leurs prestations aux barres symétriques (38.732), à la poutre (38.433), au sol (38.233) et au saut (38.833). Le titre européen a été remporté par l'Italie (161.063). Le podium est complété par la Russie (160.363) et la Grande-Bretagne (158.931). Fien Enghels s'est elle qualifiée pour la finale à la poutre, prévue dimanche. Vendredi, elle a obtenu la note de 13.000 grâce à une superbe combinaison Manichelli salto arrière jambe décalée et un Onodi. (Belga)