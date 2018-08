Glasgow 2018 - Gymnastique artistique - Les juniors belges 8e de la finale masculine par équipes

(Belga) La Belgique a pris la 8e place de l'épreuve juniors masculine par équipes des championnats d'Europe de gymnastique, vendredi soir à Glasgow. Mattis Bouchet, Nicola Cuyle, Justin Pesesse, Ward Claeys et Liam De Smet ont totalisé 229.662 points. Le titre a été enlevé par la Russie (240.961) devant la Grande-Bretagne (240.128) et l'Italie (237.895).

Au niveau individuel, Justin Pesesse s'est classé 15e. Trois Belges disputeront dimanche les finales par agrès. Mattis Bouchet (6e) à la barre fixe, Liam De Smet (6e mais 5e qualifié) aux anneaux et Pesesse (7e) au saut. Ce dernier sera première réserve dans la finale du sol, où il s'est classé 9e vendredi. "On ne peut pas ne pas être content de notre compétition. On peut être satisfait de notre 8e place parce que le niveau était très élevé. On a fait une belle compétition. C'est une belle équipe", Gilles Gentges, un des deux coachs de la sélection a résumé son sentiment après la compétition. "Je suis un peu déçu pour la première réserve de Justin (Pesesse) au sol (son meilleur agrès). Il a bien fait mais c'était le dernier exercice. Avec 13.466, il manque de peu la finale (13.500). C'est le seul bémol de la journée." . (Belga)