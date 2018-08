Glasgow 2018 - Gymnastique - Axelle Klinckaert médaille de bronze au sol

(Belga) Axelle Klinckaert a décroché la médaille de bronze en finale au sol des championnats d'Europe de gymnastique artistique dimanche à Glasgow, en Ecosse. La Termondoise a récolté 13.400 points, ce qui lui a permis de prendre la tête du classement jusqu'au passage de la Roumaine Denise Golgota, l'avant-dernière finaliste à entrer en action.

Dernière gymnaste à passer, la Française Mélanie De Jesus s'est imposée avec 13.766 points devant Denis Golgota (13.600) et Axelle Klinckaert (13.400), qui avait terminé 3e des qualifications jeudi. C'est la 3e médaille belge pour la gymnastique belge dimanche. Plus tôt dans la journée, Nina Derwael avait conservé son titre européen aux barres asymétriques et était montée sur la 2e marche du podium de la poutre. Maellyse Brassart a pris la 7e place de la poutre. (Belga)