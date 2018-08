Glasgow 2018 - Gymnastique - Axelle Klinckaert signe son grand retour avec la médaille de bronze au sol

(Belga) Privée des Jeux Olympiques de Rio par une blessure au genou qui a nécessité encore une revalidation tout au long de l'année 2017, Axelle Klinckaert a confirmé son talent et son retour au premier plan lors des championnats d'Europe de gymnastique artistique de Glasgow qui se sont achevés dimanche. Elle s'est hissée en finale de l'exercice au sol, son exercice favori. Troisième jeudi, elle a confirmé dimanche. Elle a offert à la Belgique sa 3e médaille dans les concours individuels, après l'or aux barres asymétriques et l'argent à la poutre de Nina Derwael. La Termondoise de 18 ans a obtenu la médaille de bronze (13.400), la première de sa carrière dans des championnats d'Europe. L'or est revenu à la Française Melanie De Jesus (13.766) et l'argent à la Roumaine Denisa Golgota (13.600). La tenante du titre, la Russe Angelina Melnikova, a dû se contenter de la 6e place (13.166).

Au terme d'une prestation très propre à la chorégraphie originale, Klinkaert, quadruple médaillée des EYOF 2015, a obtenu le même score que jeudi. Avant sa blessure, Klinckaert n'était ni plus ni moins que la N.1 belge comme ses 55.932 points lors du test-Event de Rio le 17 avril 2016 le démontrent. Aujourd'hui, Nina Derwael est devenue l'étoile de l'équipe, ses deux titres européens 2017 et 2018 et sa médaille de bronze en témoignent. Avec le retour au premier plan de Klinckaert, et celui attendu de Rune Hermans (ménagée) auxquelles vont se joindre Maellyse Brassart et Senna Deriks, la Belgique dispose des talents nécessaires pour briller en équipe lors des prochains grands rendez-vous et en particulier les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 où une place dans le Top 8 sera l'objectif. (Belga)