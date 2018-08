Glasgow 2018 - Gymnastique - La Belgique 3e en qualifs, quatre finales individuelles pour les Belges

(Belga) La Belgique féminine a pris la 3e place des qualifications au concours par pays des championnats d'Europe de gymnastique artistique jeudi à Glasgow en Ecosse alors que quatre finales par agrès en individuel sont promises aux gymnastes belges.

Les Belges ont totalisé 159.331 pour prendre la troisième place derrière la France (164.063) et la Russie (161.462), mais les responsables de l'équipe belge ont réservé leur participation à la finale par équipes. Une décision sera prise dans la soirée. Sur le plan individuel, Nina Derwael à la poutre (1re) et aux barres asymétriques (2e), ainsi que Maellyse Brassart à la poutre (8e) et Axelle Klinckaert au sol (3e) ont réussi à se qualifier parmi les huit finalistes de leur agrès. Les finales auront lieu samedi. (Belga)