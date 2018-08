Glasgow 2018 - L'équipe belge de gymnastique féminine qualifiée pour les Jeux Européens 2019 de Minsk

(Belga) Malgré son forfait en finale des championnats d'Europe le 5 août dernier à Glasgow, l'équipe féminine belge de gymnastique artistique a obtenu sa qualification pour la 2e édition des Jeux Européens de Minsk en 2019, a annoncé vendredi la fédération européenne de gymnastique (UEG).

Les six premières équipes à l'issue des qualifications de l'Euro de Glasgow obtenaient leur place pour le rendez-vous en Belarus qui se déroulera du 21 au 30 juin prochains. Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Maellyse Brassart et Senna Deriks avaient pris la 3e place de la phase préliminaire en Ecosse. Classée en ordre utile pour disputer la finale, l'équipe belge avait préféré renoncer pour s'épargner avant les championnats du monde fin octobre au Qatar. Les cinq autres pays qualifiés pour les Jeux Européens sont la France, la Russie, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Hongrie. (Belga)